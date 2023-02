Graubünden befürwortet Forschungsinitiative

Die Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft haben zwei identische Standesinitiativen mit dem Namen «Massnahmen für eine Vollassoziierung der Schweiz am Forschungsprogramm Horizon Europe» eingereicht, in welchen es um das Thema Forschung geht. Zu der entsprechenden Vernehmlassung nimmt die Regierung des Kantons Graubünden in einer Medienmitteilung Stellung.