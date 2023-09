Charles III. wagt sich doch noch nach Paris

Bereits 34-mal hatte Charles III. schon in Frankreich geweilt. Am Mittwoch und Donnerstag besucht der sehr frankophile Brite das Nachbarland, das mit Grossbritannien eine historisch komplexe Beziehung und Rivalität verbindet, erstmals als König. Seine erste Auslandsvisite in dieser Eigenschaft war schon für März geplant gewesen – noch vor der eigentlichen Krönung nach dem Tod von Charles’ Mutter, Elisabeth II.