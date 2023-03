Joachim Gauck: «Putin hat sich zum Feind erklärt, nicht wir ihn»

Exakt elf Jahre nachdem Joachim Gauck am 18. März 2012 das Amt des elften Bundespräsidenten der Bundes­republik Deutschland angetreten hatte, ist er am Samstag in Chur aufgetreten. Und zwar im Medienhaus der Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR). Der 83-Jährige sprach über seine Wurzeln in der DDR, über die aktuelle Weltlage mit dem Krieg in der Ukraine und über den Aufstieg der Rechts­parteien in Europa.