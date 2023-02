Die USA und China driften immer weiter auseinander 

Wenige Stunden nach dem Abschuss des chinesischen Spionageballons vor der Ostküste der USA am Samstag vergangener Woche griff US-Verteidigungsminister Lloyd Austin zum «roten Telefon». Doch am anderen Ende in Peking nahm niemand ab. Austins Kollege Wei Fenghe lehnte es ab, den für Krisensituationen eingerichteten Kommunikationskanal zu nutzen.