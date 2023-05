Eine halbe Million für eine Werkstätte für Menschen mit Behinderung

Die Argo-Stiftung, die sich für soziale und berufliche Integration von Menschen mit Behinderung in Graubünden einsetzt, hat zu tun: Sie muss einige Arbeiten an einem Haus in Tiefencastel vornehmen, das zurzeit als geschützte Werkstätte für Menschen mit Behinderung dient. Zum einen wird die 1992 installierte Ölheizung durch eine energieeffiziente Luft-Wasser-Wärmepumpe ersetzt. Zum anderen soll eine Solaranlage auf dem Dach installiert werden, um den Strombedarf der Werkstätte abdecken zu können. Dafür muss vorgängig das Flachdach in Stand gesetzt werden.

Das alles kostet die Argo-Stiftung rund 655'300 Franken. Doch sie muss die Kosten nicht alleine tragen: Ein eingereichtes Gesuch für einen kantonalen Baubeitrag ist von der Bündner Regierung genehmigt worden, wie aus einer entsprechenden Medienmitteilung vom Donnerstag hervorgeht. Sie sichert der Stiftung einen Beitrag in Höhe von 459'600 Franken zu. (ivk)