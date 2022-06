Heute geht die Legislatur zu Ende

Stimmen schon mit 16 Jahren

Standespräsidentin Aita Zanetti (Mitte, Suot Tasna) eröffnet den letzten Tag der Junisession. Das Parlament will am Donnerstag 26 Anfragen und Aufträge abarbeiten - oder möglichst viele davon. Dabei geht es unter anderem um Kitas, Alpentladungen, Ausweichverkehr, Pflegefinanzierung, Zivilschutz, biometrische Daten, Frauenquoten, Umweltschutz, Abgabe von Kantonsstrassen an Gemeinden, Wasserkraftstrategie und als erstes um das Stimmrechtsalter 16.

Ende der 2000er-Jahre setzte in der Schweiz eine breitere Diskussion zum Stimmrechtsalter 16 ein. Zwölf Kantone versuchten damals, das Stimmrechtsalter 16 einzuführen. In elf Kantonen fanden entsprechende Vorstösse und Vorlagen keine Mehrheiten. Als bisher einziger Kanton kennt heute Glarus das Stimmrechtsalter 16, das er im Jahr 2007 einführte. Aus der Jugendsession 2019 kam das Thema Stimmrechtsalter 16 später auch in Graubünden aufs politische Parkett. Grossrat Gian Derungs (Mitte, Lumbrein) reichte einen entsprechenden Auftrag im Grossen Rat ein. Er wurden von 75 der 120 Parlamentsmitgliedern unterzeichnet. Das Stimmrechtsalter 16 ist in den Jahren 2007 und 2009 vom Grossen Rat und 2016 sowie 2019 von der Regierung abgelehnt worden. Nun beantragt die Bündner Regierung dem Grossen Rat, den parlamentarischen Auftrag betreffend Einführung von Stimmrechtsalter 16 zu überweisen.

Nach mehreren wohlwollenden Voten zum Geschäft äussert sich Grossrat Walter Grass (SVP, Urmein) kritisch zum Auftrag. Und er unterstellt der Regierung, dass sie diesen lediglich überweisen will, weil 75 Parlamentarierinnen und Parlamentarier diesen unterzeichnet haben. Grass spricht von fehlender Verantwortung, welche 16- bis 18-Jährige vorleben würden. Auch Grossrat Oliver Hohl (FDP, Chur) sagt, dass die kritischen Stimmen ernst genommen werden müssen. Demgegenüber sprechen sich zahlreiche Grossräte, auch solche, welche einst in Jugendparteien mitgewirkt haben, für das Stimmrechtsalter 16 aus.