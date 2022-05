Hereinspaziert in ein Näfelser Schmuckstück 

Kaum ein anderes Haus in Näfels habe so viel zu erzählen wie das Haus zur Beuge in Näfels. Schliesslich stammt die Substanz der Patrizierhäuser «zur Beuge» aus dem Jahr 1415. Gemäss Mitteilung war die Sanierung deshalb besonders herausfordernd. Bei der Renovierung galt es, die Qualität der historischen Substanz herauszuschälen, Wertvolles von Belanglosem zu trennen und angemessen weiter zu bauen. Ein Spagat, der sich zwischen der Sicherung des Fortbestands der geschützten Strukturen und den zeitlichen Komfortanforderungen bewegt. Zudem mussten die Arbeiterinnen und Arbeiter auf aktuelle Brand- und Lärmschutzbestimmungen eingehen. (red)