Da Vinci, Kolumbus, Berlusconi …

Paris hat seinen Charles-de-Gaulle-Flughafen, New York den John F. Kennedy Airport. Was läge also näher, als auch einen Flughafen in Italien nach einem bedeutenden Staatsmann der jüngeren Geschichte zu benennen, zum Beispiel nach Silvio Berlusconi, in dessen Heimatstadt Mailand? Das jedenfalls ist die Idee des früheren Mailänder Bürgermeisters Gabriele Albertini, der von Dutzenden Rechtspolitikern von Giorgia Melonis Regierungskoalition sofort freudig aufgenommen wurde.