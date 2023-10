Eskalation im Nahen Osten: Das Schicksal der Entführten

Es hätte ein fröhlicher Tag werden sollen. Anlässlich des jüdischen Feiertages Simchat Torah, der am Freitagabend begonnen hatte, war die 34-jährige Israelin Doron Katz Asher mit ihren beiden Töchtern, drei und fünf Jahre alt, in den Kibbutz Nir Oz zu ihrer Mutter gefahren. Nir Oz, ein 300-Seelen-Dorf nahe des Gazastreifens im Süden Israel, ist an gewöhnlichen Tagen ein idyllischer Ort, mit flachen, weissen Häuschen, alten Feigenbäumen, gewundenen Pfaden und einem botanischen Garten. An diesem Samstag jedoch verwandelte er sich in die Kulisse eines Alptraums.