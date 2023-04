300'000 Franken, damit das Kloster Müstair weiter restauriert werden kann

Auch in diesem Jahr stehen im Kloster St. Johann Restaurierungen an. Konkret sollen 2023 die Arbeiten in der Mittelapsis der Klosterkirche fortgeführt werden. Dabei werden Fresken von Verschmutzungen befreit, schädliche Gipskittungen ersetzt sowie Hohlstellen überprüft und dokumentiert. Auch eine Neukonzeption des Museums löst Restaurierungsarbeiten aus.

Für diese Arbeiten, also die Restaurierung der Etappe 2023, hat die Bündner Regierung laut einer Mitteilung vom Donnerstag der Stiftung Pro Kloster St. Johann in Müstair einen Kantonsbeitrag von maximal 148'700 Franken zugesichert. Hinzu kommt ein Bundesbeitrag in derselben Höhe, weil das Gebäude schweizweit wichtig ist: Das Kloster St. Johann in Müstair ist eines der wertvollsten Kulturdenkmäler der Schweiz, das auf der Unesco-Liste verzeichnet ist. Die Gesamtkosten der diesjährigen Arbeiten belaufen sich auf rund 2,65 Millionen Franken. (ivk)