Härtefall und andere Massnahmen

Noch einmal Covid-19

Als erste Sachgeschäfte behandelt der Rat am zweiten Tag der Aprilsession das Covid-19-Härtefallgesetz und das Covid-19-Gesetz Publikumsanlässe. In beiden geht es es um Härtefallmassnahmen für Unternehmen und über Massnahmen für Publikumsanlässe von überkantonaler Bedeutung in Zusammenhang mit der Epidemie im laufenden Jahr. Regierungspräsident Marcus Caduff, (Mitte, Morissen) sagt einleitend dass im laufenden Jahr noch ein Bruchteil der im Vorjahr eingereichten 1500 Gesuche eingereicht worden seien. Zwei Gesuche betreffen den Schutzschirm ab 2. Mai.

Nach einer kurzen Debatte wird das kantonale Gesetz über Härtefallmassnahmen für Unternehmen mit 106:0 Stimmen bei 0 Enthaltungen und das kantonale Gesetz über Massnahmen für Publikumsanlässe von überkantonaler Bedeutung mit 103:0 Stimmen bei 0 Enthaltungen angenommen. Schliesslich wird mit 107:0 Stimmen bei 0 Enthaltungen die Dringlichkeit für beide Gesetze beschlossen. Kommissionspräsidentin Carmela Maissen (Mitte, Castrisch) zeigt sich mit den klaren Ergebnissen zufrieden.