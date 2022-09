Gute Noten, aber auch noch Arbeit für die Zukunft

Stichtag 27. Februar 2020. In Graubünden werden die ersten zwei laborbestätigten Fälle von Covid-19 festgestellt. Noch am gleichen Tag untersagt das kantonale Gesundheitsamt in mehreren Regionen öffentliche Veranstaltungen mit überregionalem Charakter bis zum 8. März. Den übrigen Teilen des Kantons wird empfohlen, freiwillig auf grössere Veranstaltungen zu verzichten, um die Übertragung des Virus zu verhindern. Mit dieser Reaktion ist Graubünden erstmals schneller als der Bund. Es sollte nicht das letzte Mal sein.