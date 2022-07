Grünes Licht für Überbauung im «Stiftbungert»

Die Regierung des Kantons Graubünden hat die am 13. Februar von der Gemeinde Zizers beschlossene Teilrevision der Ortsplanung genehmigt. Das schreibt sie in einer Mitteilung am Donnerstag. Mit dem Entscheid schafft die Regierung die Grundlagen für eine Überbauung auf einem 8800 Quadratmeter grossen Grundstück im Quartier Stiftbungert.