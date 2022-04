Grünes Licht für geplanten Ausbau der Glarner Nationalstrasse

Im Jahr 2027 sei der Baubeginn der im Jahr 2019 von National- und Ständerat beschlossenen Umfahrung Näfels. Die Umfahrung Netstal werde in den Realisierungshorizont 2040 aufgenommen, heisst es in der Mitteilung weiter. Die vorliegende Zuteilung der Umfahrungsprojekte bezeichnet der Glarner Regierungsrat als realistisch. Das Projekt der Umfahrung in Netstal habe einen guten Planungsstand. Der nächste Planungsschritt solle zeitnah erstellt werden.