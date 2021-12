Grünes Licht für die Verbauung der Val Acletta in Disentis/Mustér

Ein heftiges Gewitter im Oktober 2020 führte in der Val Acletta zu Hochwasser. Dadurch wurden die Bachverbauungen teilweise in Mitleidenschaft gezogen. Um den Hochwasserschutz auch in Zukunft sicherzustellen, hat die Gemeinde Disentis/Mustér entschieden, die beschädigten Bauobjekte instand zu setzen.