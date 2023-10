Glarus Nord und Weesen: In der Biäsche soll ein Parkhaus entstehen – und noch viel mehr

Die Gemeinde Glarus Nord will im Gebiet Biäsche Arbeitsplätze schaffen. «Das Gebiet ist die grösste grüne Wiese und Arbeitsplatzreserve in Glarus Nord», sagt Gemeindepräsident Thomas Kistler. Es liegt aber auch unmittelbar südlich von Weesen und dem Linthkanal, sodass die Gemeinde Weesen an der Planung beteiligt ist. Zusammen mit Marcel Benz, seinem Amtskollegen aus Weesen, hat Kistler am Montagabend in Näfels die aktuellen Planungen präsentiert.