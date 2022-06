Grosses Stelldichein der Romanischforschenden

Es findet in der Regel alle drei Jahre statt, und der Veranstaltungsort liegt turnusgemäss je einmal im Friaul, in den Dolomiten oder in Romanischbünden: Rätoromanisch-Forschende aus den Bereichen Sprach-, Literatur-, Kultur- und Erziehungswissenschaften treffen sich regelmässig zum Internationalen Rätoromanistischen Kolloquium. Dieses Jahr ist Graubünden wieder an der Reihe, die wissenschaftliche Veranstaltung auszurichten; über die Bühne gehen wird sie vom Donnerstag, 9. Juni, bis Samstag, 11. Juni, in der Val Medel. Genauer: im Tagungszentrum «Medelina» in Curaglia.