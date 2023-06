Graubünden soll weniger Steuern einziehen, dafür mehr Wohnungen schaffen

Ab Montag tagt der Bündner Grosse Rat, und er tut dies für einmal nicht in seinen angestammten Räumlichkeiten im Churer Stadtzentrum. Der Grund: Einmal pro Legislatur begibt sich das Bündner Kantonsparlament auf Reisen – zu einer Landsession. Im Jahr 2019 gastierte der Rat in Pontresina; diesmal ist Klosters an der Reihe. Dazwischen hatte der Rat gleich mehrmals in Davos Gastrecht genossen, dies allerdings nicht für reguläre Sessionen «extra muros», sondern wegen der Coronapandemie.