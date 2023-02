Die finanzielle Reserve des Kantons steht zur Diskussion

Mo. 13.02.2023 - 15:37

Steuerentlastung von Familien und Fachkräften

«Die steuerlichen Rahmenbedingungen für Familien und (potenzielle) Fachkräfte sollen jetzt überprüft und dem Grossen Rat zur Anpassung der gesetzlichen Rahmenbedingungen vorgelegt werden.» So die Forderung im Auftrag von Oliver Hohl (FDP/ Chur). Die Antwort der Regierung lässt sich mit einem «Ja, aber» zusammenfassen. Dabei verweist die Regierung unter anderem auf die unsicheren und unregelmässigen Gewinnausschüttungen der Schweizerischen Nationalbank (SNB). Grossrat Hohl wünscht Diskussion.

«Den natürlichen Personen muss etwas vom Wohlstand unseres Kantons zurückgegeben werden», so die Forderung des FDP-Grossrats. Dabei spiele die aktuelle Finanzlage für seinen Auftrag fast keine Rolle, sagt Hohl. Der Kanton habe sich einen ordentlichen «Speckgürtel» angefressen, womit er theoretisch gegen die Verfassung verstosse. Diese Reserve gehöre demnach dem Steuerzahler. «Egal, ob die Wolken am Horizont grau, schwarz, weiss oder pink sind», sagt er. Das Thema polarisiert. Es stehen viele weitere Wortmeldungen nach Grossrat Hohl an.

Andri Perl (SP/Chur) seinerseits befindet den Auftrag Hohls als interessant. «Es geht uns gut, vielleicht sogar zu gut», so Perl. Er sagt, jede Person, welche diesen Vorstoss mitunterzeichnet haben, seien ebenfalls der Meinung, dass es uns gut gehe. Es sei jetzt aber nicht der Zeitpunkt, an Prämienverbilligungen etc. zu schrauben. Grundsätzlich signalisiere die SP beim Thema Steuersenkungen bei natürlichen Personen stets Diskussionsbereitschaft. Für einen gemeinsamen Vorstoss sei man sich jedoch zu uneinig gewesen, so Perl. Man befürchte unter dem Strich mehr Vorteile für juristische Personen als für natürliche Personen mit tiefem und mittlerem Einkommen.