Die erste Session des neuen Jahres hat begonnen

Mo. 13.02.2023 - 14:14

Start mit einem Lacher

Standespräsident Tarzisius Caviezel (FDP) betonte gleich zu Beginn, dass seine Rede nicht von dem Bot «ChatGPT» geschrieben worden sei. Ausserdem enthalte seine Eröffnungsansprache keine Plagiate. Zu Beginn der Februarsession hat sich der Standespräsident den Themen Digitalisierung, künstliche Intelligenz und deren Auswirkungen auf uns alle in der Zukunft angenommen. Die künstliche Intelligenz werde die Arbeitswelt massiv verändern, ist er sich sicher. Auch liess es sich Caviezel nicht nehmen, der amtierenden Weltmeisterin Jasmine Flury zu ihrem Erfolg vom Wochenende zu gratulieren, was der Rat mit einem tosenden Applaus quittierte. Danach schlug der Standespräsident den Bogen zurück zur Politik – und zeigte auf, wie auch Graubünden im steten Wettbewerb stehe. Zum Schluss kam der Chatbot doch noch zum Einsatz - mit den besten Wünschen für die Kantonsparlamentarier und -parlamentarierinnen. Somit ist die aktuelle Session, für Regierungsrätin Carmelia Maissen (Mitte) und Martin Bühler (FDP) ist es die erste Session in ihrem Amt, eröffnet.