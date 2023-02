Auf die Steuern folgt der Wolf

Mo. 13.02.2023 - 16:46

Auch die Mitte unterstütze den Auftrag von Grossrat Hohl grossmehrheitlich, sagt Reto Crameri (Mitte/Alvaschein). Der Schwerpunkt liege bei der Entlastung der Familien. Insbesondere beim Abzug der Zweitverdiener, so Crameri. Auch die Abzüge für Drittbetreuungskosten für Kinder müssen neu überdacht werden, findet er. Diese Kosten solle der Kanton übernehmen, können jedoch nicht mehr in der Steuererklärung geltend gemacht werden. So würden Steuermehreinnahmen für den Kanton entstehen – welche hingegen wieder den Familien zu Gute kommen sollen. Er bittet Finanzdirektor Martin Bühler (FDP) «breit» zu denken und einen «breiten Strauss an Möglichkeiten» aufzuzeigen, und spricht gleichzeitig auch die Pendlerabzüge an. «Unsere Erwartungen sind hoch! Wir erwarten kein Mini-Paket von der Regierung», betont Crameri.

Grossrat Jan Koch (SVP/Chur) ist sicher, dass die vorgeschlagenen Steuersenkungen endlich zu einer Attraktivitätssteigerung Graubündens führen. Eine Attraktivitätssteigerung, welche die SVP bereits seit Jahren verlange. Es sei erfreulich, dass der Regierungsrat dies nun auch erkannt habe. Damit spricht Koch die Wanderungsbewegung an und das Ziel, ein attraktiver Wohn- und Arbeitskanton zu sein. Koch führt eine einfache Milchbüechli-Rechnung vor: «Wer weniger Geld für Steuern abgeben muss, kann mehr Geld in der Wirtschaft ausgeben, was diese wiederum unterstützt.»