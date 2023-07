Mollis: Eltern sorgen sich wegen Lehrermangel um die Ausbildung ihrer Kinder

Zehn Lehrerinnen und Lehrer der Schule Mollis haben auf zwei Artikel in den «Glarner Nachrichten» reagiert. Sie schreiben in einem Leserbrief, dass im Schulhaus am Bach in Mollis 13 Klassen geführt würden und für das im August beginnende Schuljahr neun mit einer neuen Klassenlehrperson besetzt werden müssten. Die von der Schulkommission genannte Anzahl von sechs Kündigungen im Schulhaus Dorf in Mollis sei falsch.