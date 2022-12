Churer Gemeinderat steht hinter der «Neustadthalle»

In Chur bleibt kein Stein auf dem anderen. Das ist zumindest der Eindruck, den man anhand der vielen Grossprojekte bekommt, die derzeit in der Bündner Hauptstadt gebaut oder geplant werden. Ein zentrales Vorhaben ist der Neubau der Stadthalle auf der Oberen Au. Diesem Projekt, das insgesamt 43 Millionen Franken und die Stadt jährlich 560 000 Franken kosten soll, hat der Churer Gemeinderat an der Sitzung von Donnerstag mit 18:3 Stimmen zugestimmt.