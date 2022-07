Graubünden zu Gast in Düsseldorf

Anlässlich des Schweizer Nationalfeiertags fand am Dienstag in Düsseldorf ein Sommerempfang statt. Rund 200 Gäste waren zur Bundesfeier in die Hauptstadt des Bundeslands Nordrhein-Westfalen geladen. Wie die Bündner Standeskanzlei mitteilte, befand sich unter den Gästen auch Bündner Regierungsratspräsident Marcus Caduff.