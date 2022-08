Graubünden wird grüner

Im Dezember findet traditionellerweise der alljährliche Fahrplanwechsel des öffentlichen Verkehrs statt. Bündnerinnen und Bündner interessierte lange nur, wie viele und in welchem Takt Züge von Chur nach Zürich respektive von Zürich nach Chur verkehren. Auch dazu gibt es Neuigkeiten, spannend ist aber vor allem, was in Graubünden stattfindet. Die Bündner Regierung teilt mit, dass der Kanton im Rahmen des Fahrplans 2022/2023 das Angebot an öffentlichem Verkehr gezielt ausbaut.