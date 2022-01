Graubünden will junge Politikerinnen fördern 

Politisches Interesse beginnt oft in der Jugend, sei dies durch Gespräche mit der Familie, mit Freunden oder auch im Schulunterricht. Damit aus einem politischen Interesse ein politisches Engagement wird, muss dieses aktiv gefördert werden, wie es der Kanton in einer Mitteilung schreibt. Die Stabsstelle für Chancengleichheit veranstalte am 23. Februar 2022 einen Anlass, um dieses Potenzial zu stärken. Sie wird dabei unterstützt von Bündner Jungparteien, der Jugendsession und Jungpolitikerinnen aus dem Churer Gemeinderat und dem Grossen Rat.