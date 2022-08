Graubünden wappnet sich

Was, wenn es im Winter plötzlich an Strom und/oder Gas fehlt? Es ist eine Frage, die momentan die ganze Schweiz oder eher sogar ganz Europa umtreibt. Auch Graubünden will sich für diese grosse Problematik rüsten und hat deshalb einen Teilstab «Sicherheit Energieversorgung» gegründet. Dieser besteht aus Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Dienststellen und Gremien im Kanton.