Graubünden spendet 200’000 Franken

Die Bündner Regierung beobachtet die Entwicklungen in der Ukraine mit grosser Besorgnis, wie sie heute Freitag in einer Mitteilung schreibt. Eine Woche nach Beginn der russischen Invasion in der Ukraine haben mehrere hunderttausende Menschen ihre Heimat verlassen müssen und suchen nun Schutz in ihren Nachbarländern. Das stündlich wachsende menschliche Leid mache die Regierung betroffen und traurig.