Graubünden fordert überall 80 oder gar 100 Megabits als Standard

Ein Basisangebot von mindestens 80 Megabits pro Sekunde im Down- und im Upload: Das beantragt die Bündner Regierung in ihrer Stellungnahme zu zwei Teilrevisionen der Bundesverordnung über Fernmeldedienste. Die Revisionen befinden sich derzeit in der Vernehmlassung, und grundsätzlich werden deren Stossrichtungen begrüsst, wie die Regierung schreibt.