Graubünden braucht mehr Frauen in der Politik

Die Zahlen sprechen für sich: Der Frauenanteil in den Bündner Gemeindevorständen beträgt 21 Prozent. In den Gemeindeparlamenten sind es 22 und in den Geschäftsprüfungskommissionen 31 Prozent. Und von insgesamt 101 Gemeindepräsidien befinden sich sehr wenige in Frauenhand. Diese aktuellen Zahlen (Stichtag 1. Januar 2022) hat das kantonale Amt für Gemeinden (AFG) geliefert. Regierungsrat Christian Rathgeb hatte den Auftrag erteilt, den Frauenanteil in den wichtigsten kommunalen Behörden systematisch zu erheben und auch jährlich nachzuführen.