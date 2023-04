Kanton unterstützt den Langsamverkehr mit 2,5 Millionen Franken

Das Projekt «Graubünden Bike 2023 – 2026» verfolgt die Weiterentwicklung des Langsamverkehrs in Graubünden. Es dreht sich sowohl um den Freizeit- als auch den Alltagsverkehr. Wie der Kanton Graubünden mitteilt, gewährt die Regierung der Allegra International AG in Pontresina für das Vorhaben einen Kantonsbeitrag in der Höhe von insgesamt 2,5 Millionen Franken im Rahmen der neuen Regionalpolitik des Bundes (NRP). Der NRP-Beitrag geht je zur Hälfte zulasten des Bundes und des Kantons.