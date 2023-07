Mehr Frauen in der Bündner kantonalen Verwaltung

Die kantonale Verwaltung ist Graubündens grösste Arbeitgeberin. Rund 3700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, verteilt auf 39 Dienstellen und die Standeskanzlei, sind dort beschäftigt. Bei Weitem mehr Männer als Frauen – aktuell kommen Letztere auf 34 Prozent. Noch weniger, nur gerade 23 Prozent, sind auf der Führungsebene vertreten. «Ein Ungleichgewicht», sagte Regierungsrat Jon Domenic Parolini am Mittwoch an der Medienkonferenz zum Projekt «Egual 21 – Aktionsplan Gleichstellung in der kantonalen Verwaltung».