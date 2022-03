Gleiche Regeln für ein Feuerwerksverbot im Oberengadin

Im Oberengadin werden an Neujahr und am 1. August jeweils viele Feuerwerke abgefeuert, vor allem von Privatpersonen. Die Immissionen dieser Feuerwerke sind problematisch. Der Feinstaub verteilt sich überall und stellt damit eine massive Beeinträchtigung der Umwelt dar. Haus- und Wildtiere leiden unter der Lärmbelästigung. Die Feuerwerke sind zudem nicht ungefährlich. Es entsteht auch jeweils viel Abfall, den die Gemeinden aufräumen müssen. Touristisch wird das Engadin als Ferienort mit intakter Natur verkauft, was nicht mit dem Abfeuern von Feuerwerken vereinbar ist.