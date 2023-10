Die Verhältnisse bei den Ständeratswahlen im Kanton Glarus sind überraschend klar

Noch am Wahlsonntag konnte man hören, es werde zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Ständerat Mathias Zopfi von den Grünen und seinem SVP-Herausforderer Peter Rothlin kommen. Das Resultat der Ständeratswahlen im Kanton Glarus ist aber deutlich: Mathias Zopfi wird mit einem Vorsprung von 1800 Stimmen auf Peter Rothlin wiedergewählt. Erwartungsgemäss noch einmal sehr klar vor Zopfi liegt Landammann Benjamin Mühlemann, der für die FDP den Sitz von Thomas Hefti verteidigen kann. Die Reihenfolge ist in allen drei Gemeinden dieselbe, auch in Glarus Nord, der Wohngemeinde von Peter Rothlin.