Glarus Süd will den Bahnhof Schwanden aufwerten

Am Donnerstag geht es im Gemeindezentrum Schwanden dreimal um Rechnungen. Die Stimmbürgerinnen und -bürger kommen um 19 Uhr zusammen, um über die Rechnungen 2021 der Gemeinde, der Technischen Betriebe und der Heime Glarus Süd zu beschliessen. Und dreimal geht es um Geld für Infrastrukturen: die Planung eines zentralen Gemeindehauses, die Erneuerung von Strassen in Luchsingen sowie einen Neubau am Bahnhof Schwanden.