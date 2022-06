Glarus Süd stärkt zweimal den Standort Schwanden

Getagt hat die Gemeindeversammlung von Glarus Süd am Donnerstag wie üblich in Schwanden. Dass Schwanden mit einer Tourismusdrehscheibe am Bahnhof den dortigen bestehenden Verkehrsknotenpunkt aufwerten kann, war nicht Hauptpunkt der Diskussionen. Sondern die Frage, ob hier auch ein zentrales Gemeindehaus entstehen soll.