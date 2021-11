Glarus Süd refüsiert Projekt Hochwasserschutz Ennetlinth

In Glarus Süd hat am Donnerstagabend die Gemeindeversammlung getagt, es kamen 522 Stimmberechtigte nach Schwanden. Zu reden gab vor allem das 2,4-Millionen-Projekt Hochwasserschutz Ennetlinth in Linthal. Wie angekündigt stellten Anwohner den Antrag, das Projekt zurückzuweisen. Anwohner Hans Küng argumentierte, das Projekt sei überrissen und beruhe auf einer «höchst fragwürdigen» Gefahrenbeurteilung. Es werde damit intaktes Kulturland zerstört und ein harmonisches Landschaftsbild verunstaltet.