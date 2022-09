Glarus sagt Ja zur AHV-Reform, aber knapper als erwartet

Die Glarner Stimmberechtigten haben sich am Sonntag ans Programm gehalten: Sie stimmten bei allen vier Vorlagen so, wie es auch die Mehrheit der Schweiz tat. Die beiden Vorlagen zur Reform der AHV nahmen sie an, die Abschaffung der Verrechnungssteuer und die Massentierhaltungsinitiative lehnten sie hingegen ab.