Glarus öffnet Schulhäuser für Geflüchtete aus der Ukraine

Das Asylwesen bleibt in Glarus weiterhin gefordert. In den vergangenen sechs Wochen hat der Kanton 179 Schutzsuchende aufgenommen. 87 Personen davon seien in Kantonsunterkünften und 92 Personen in Privatunterkünften untergebracht, wie der Kanton in einer Medienmitteilung schreibt.