Glarus Nord fühlt den Leuten den Puls

Welchen Teil von Bilten oder Näfels nimmt man als Dorfzentrum wahr? Was braucht es, damit Oberurnen oder Filzbach attraktiver werden? Wie soll die Erschliessung von Mollis verbessert werden? Solche und andere Fragen können alle Einwohnerinnen und Einwohner von Glarus Nord online beantworten. Die Rückmeldungen sollen in ein Leitbild für die räumliche Entwicklung der Gemeinde einfliessen. Die Umfrage ist jetzt aufgeschaltet worden und ist bis am 27. Mai online, wie die Gemeinde mitteilt.