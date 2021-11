Glarner Regierungsrat befürchtet Verlust der Medienvielfalt im Kanton

Das Bundesamt für Kommunikation will pro Konzessionsgebiet nur noch je einem gebührenfinanzierten Regionalradio und einem gebührenfinanzierten TV-Sender den Service-Public-Auftrag erteilen. Konzessionen ohne Gebührenanteil sollen abgeschafft werden. Ebenfalls sollen die Versorgungsgebiete neu definiert werden. So will es die Teilrevision der Radio- und Fernsehverordnung, die derzeit bei den Kantonen in der Vernehmlassung ist.