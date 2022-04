Glarner Regierung gegen Kürzung der Sozialhilfe für Ausländer

Ein Massnahmenpaket, das der Bundesrat in die Vernehmlassung geschickt hat, ist der Glarner Regierung sauer aufgestossen. Es sieht vor, die Sozialhilfeleistungen für Ausländerinnen und Ausländer aus Drittstaaten eingeschränkt werden sollen. Damit soll gemäss Bund der Anstieg der Ausgaben in diesem Bereich reduziert werden. Wie der Kanton Glarus nun mitteilt, weist er in seiner Vernehmlassungsantwort darauf hin, dass sich in der Sozialhilfe die Höhe der Unterstützungsleistungen am Bedarf und nicht an der Dauer des Aufenthalts in der Schweiz bemisst. Somit werde eine Ungleichbehandlung einer bestimmten Personengruppe geschaffen, wenn diese während einiger Jahre weniger Unterstützung erhält, weil sie aus dem Ausland zugereist ist.