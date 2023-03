Der Preis ist nicht mehr alles

Wenn der Kanton oder eine Gemeinde einen Auftrag öffentlich ausschreibt, soll neu nicht einfach der Preis den Ausschlag geben, sondern es soll das «vorteilhafteste» Angebot den Zuschlag erhalten. So steht es in der neuen Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen, die der Landrat der Landsgemeinde unterbreitet. Damit gewinnen Qualitätskriterien an Gewicht.