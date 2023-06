Nach Protestwelle: Israels Regierung will Justizreform entschärfen

Die massiven Proteste gegen die geplante Justizreform der israelischen Regierung zeigen nach über sechs Monaten offenbar Wirkung: Wie am Donnerstag bekannt wurde, ist Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu offenbar bereit, das umstrittenste Element der geplanten Reform – die Schwächung des Obersten Gerichtshofes – aufzugeben. «Ich achte auf die öffentliche Stimmung», sagte er in einem Interview mit dem Wall Street Journal, das dieses am Donnerstag veröffentlichte.