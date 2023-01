Integrationsdebatte nach den Berliner Silvesterkrawallen

Von Birgit Baumann

«Ich habe zum ersten Mal in meinen Job Angst gehabt.» So beschreibt Baris Coban, was er in der Silvesternacht in der deutschen Hauptstadt erlebte. Der Feuerwehrmann, der seit zwölf Jahren im Dienst ist, sollte in der Sonnenallee eigentlich einen brennenden Reisebus löschen. Dann jedoch wurden er und seine Kollegen von Jugendlichen gezielt mit Böllern, Steinen und Flaschen beworfen.