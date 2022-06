Geografie und Geschichte in allen Kantonssprachen

«Entdeckungsreise durch die Schweiz» heisst das neue Lehrmittel für Geografie und Geschichte. Die Bündner Regierung bewilligt nun die Übersetzung des Themenhefts in alle Kantonssprachen. Das Heft aus dem Verlag Handschin & Handschin GmbH werde auf Sutsilvan, Rumantsch Grischun und Italienisch übersetzt. Die Übersetzungen in Sursilvan, Puter und Vallader seien bereits in Arbeit oder schon vorhanden, schreibt die Regierung in einer Medienmitteilung. Die Ausgabe in Surmiran werde frühestens für das Schuljahr 2025/26 benötigt.