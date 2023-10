Sax bleibt Gemeindepräsident – zwei neue Köpfe im Vorstand

Insgesamt sieben Anwärterinnen und Anwärter gab es hingegen um die vier weiteren Sitze in der Exekutive, dem Vernehmen nach nicht zuletzt infolge der kürzlich bekannt gewordenen Unstimmigkeiten rund um die Schulleitung in Obersaxen. Bei einem absoluten Mehr von 271 Stimmen wurden am Sonntag einerseits die beiden Bisherigen Fabien Walder (360 Stimmen) und Michael Cahenzli (355) bestätigt. Neu in den Vorstand gewählt wurden laut einer Mitteilung der Gemeinde Hansjörg Sax (355) und Marco Casanova (291). Stimmen erhielten ausserdem Chantal Bleiker (276), Beat Nay (272) und Silvan Janka (251). Den Rücktritt eingereicht hatte Vizegemeindepräsident und Bildungsdepartementsvorsteher Pio Marco Schnider.