Gemeinde Thusis will historisches «Schlössli» übernehmen

Die Gemeindeversammlung von Thusis entscheidet am 13. Dezember über ein Vermächtnis, das der im Juli des vergangenen Jahres verstorbene Urs Peter Veragut, ehemaliger Chefarzt am Spital Thusis und praktizierender Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, hinterlassen hat. Gemäss dessen letztwilliger Verfügung hat er die historische Liegenschaft «Schlössli» im Altdorf von Thusis der politischen Gemeinde vermacht. Das Vermächtnis wurde allerdings mit diversen Auflagen versehen. Diese beinhalten unter anderem: Die Gebäudeteile dürfen weder verkauft noch anderweitig an Dritte abgegeben werden.