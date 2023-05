Hamilton bekommt mehr Platz für Weiterentwicklung

Heute sind es knapp 1000 Quadratmeter Boden in der Landwirtschaftszone, doch bei dieser Einstufung soll es nicht bleiben: Die Gemeinde Bonaduz verkauft als Arrondierung zwei kleinere Parzellen an das Medizinaltechnikunternehmen Hamilton, damit sich dieses am Standort Bonaduz weiterentwickeln kann. Das sei für die Gemeinde zentral, heisst es in einer Mitteilung zur Gemeindeversammlung vom Dienstagabend. Das Land befindet sich unmittelbar neben dem bestehenden Hamilton-Areal in Ginellas und grenzt an mehrere weitere Parzellen an, die bereits dem Unternehmen gehören.