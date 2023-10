Der Gemeinderat von Glarus Nord nimmt einen zweiten Anlauf für einen zentralen Werkhof

Im Norden von Näfels an der Stichstrasse will der Gemeinderat von Glarus Nord die Unterhalts- und Forstdienste an einem Standort zentralisieren. Von den acht alten Gemeinden hat die neue bei der Fusion dreizehn Werkhöfe und Schöpfe geerbt. Sie sollen bis auf eine Ausnahme aufgehoben werden. Nur in Obstalden würde das bestehende Werkgebäude im Dorf als Stützpunkt weiterbetrieben.